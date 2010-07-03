Росгвардия опровергла причастность к ведомству задержанного у Счетной палаты

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Пьяный мужчина, которого задержали при попытке пройти в здание Счетной палаты, не имеет никакого отношения к Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, 9 октября сотрудники Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка. Его передали полиции.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ о том, что данный гражданин является экс-сотрудником Росгвардии, не соответствует действительности", – сказано в сообщении ведомства. "Отношения к Росгвардии он не имел и не имеет", – заверили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что неизвестный, будучи нетрезвым, хотел пройти в здание Счетной палаты и спровоцировал конфликт с пытавшимися остановить его росгвардейцами. Задержанного доставили в ОМВД по району "Хамовники".