"Летающий танк" Ми-35 разрушил трибуну на параде в Индонезии

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Ударный вертолет Ми-35П разрушил конструкцию трибуны на параде в Индонезии. Инцидент попал на видео, которое опубликовал пользователь Sukhoi Su-57 frazor в своем Twitter-аккаунте.

Торжественное мероприятие было посвящено 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил. На видео заметно, как вертолет пролетает над трибуной во время парада военнослужащих. В этот момент конструкция трибуны распадается на части от волны воздуха из-за приближающегося к ней вертолета.



Вертолеты Ми-35П находятся в арсенале армейской авиации Индонезии с 2000-х годов. Они являются экспортными версиями советского вертолета Ми-24. Транспорт применяют в уничтожении вражеских танков и бронированной техники. Ми-35П также используют для помощи пехотным и десантным войскам.

Вертолеты данной модели имеют двухствольное орудие ГШ-30К. На них установлены восемь противотанковых управляемых ракет комплекса "Штурм-В" и блоки с реактивными снарядами.

