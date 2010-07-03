Рогозин рассказал об "интересном гражданстве" задержанных на режимном объекте

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскрыл подробности попытки проникновения на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

"Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами, обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет интересоваться", – цитирует Рогозина РИА Новости.

По его словам, у задержанных и политическая принадлежность, и гражданство "интересные". Рогозин пояснил, что посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, которая сдается в аренду.

"Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней", – отметил Рогозин, добавив, что относится негативно к любым проникновениям и непрошеным гостям.

Ранее в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование.

До этого охрана задержала еще трех человек, якобы пытавшихся сфотографировать с крыши закрытые объекты. Всего на выходных задержали 17 человек.