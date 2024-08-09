Испанец повредил наскальные рисунки возрастом 6 000 лет для фотографий в соцсети

Фото: La Guardia Civil

Испанец облил водой наскальные рисунки возрастом 6 000 лет, чтобы сделать более качественную фотографию для соцсетей. Об этом пишет CNN.

Фото, сделанные в разных местах горного хребта Сьерра-Сур-де-Хаэн, увидели местные полицейские, которые начали расследование и обвинили 39-летнего мужчину в преступлении против исторического наследия.

Живопись была сделана на известняке, который содержит водорастворимые соли. Поэтому попадание воды вызывает растворение солей, из-за чего те выходят на поверхность и наносят ущерб рисункам.

Ранее французские ученые нашли одни из самых древних на планете рисунков, сделанных неандертальцами. Их возраст оценили в 60 тысяч лет. Это отметины, которые исследователи интерпретируют как отпечатки пальцев.

