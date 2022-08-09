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Происшествия

12:00

Прокуратура проводит проверку после обнаружения трех голодных детей в Подольске

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту обнаружения трех малолетних детей в квартире с антисанитарными условиями в городском округе Подольск, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дети в возрасте 2, 4 и 12 лет проживали в квартире жилого дома на Пионерской улице. По предварительным данным, детей некоторое время не кормили. Более того, когда их обнаружили, родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетних доставили в учреждение здравоохранения.

Агентству "Москва" в пресс-службе подмосковного главка полиции рассказали, что в квартире, где находились дети, повсюду были разбросаны грязные вещи, ползали тараканы. В жилище витали едкие запахи дыма и алкоголя.

В связи с отсутствием условий, допустимых для проживания, сотрудники полиции составили в отношении родителей несовершеннолетних административный протокол по признакам нарушения, предусмотренного статьей "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Граждан поставили на профилактический учет для контроля и улучшения семейной обстановки.

Ранее стало известно, что в Москве мать бросила своего ребенка в хостеле, а отец попросил поместить младенца в медучреждение. Свою позицию он аргументировал отсутствием жилья и постоянного дохода.

Перед этим сообщалось, что на западе Москвы нашли брошенного ребенка. Коляска с годовалым мальчиком стояла у подъезда жилого дома на улице Студенческой.

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