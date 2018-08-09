В Йемене 29 детей погибли при атаке на автобус

09 августа 2018, 17:12
Фото: АР/Hani Mohammed
В Йемене около 29 детей в возрасте до 15 лет погибли при нападении на автобус в городе Саада. Порядка 30 детей получили различные травмы.
"Наша медицинская команда получила тела 29 детей, все они в возрасте до 15 лет, и 48 раненых, среди них 30 детей", – говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста в Twitter.
Представитель комитета ранее сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян на северо-западе Йемена.
Авиация арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла ракетно-бомбовый удар по сельскому рынку в контролируемой повстанцами-хуситами йеменской провинции Саада. Основной удар пришелся на школьный автобус.
Как отмечали некоторые зарубежные СМИ, ракета принадлежала коалиции и была нацелена на пусковые установки повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла".
В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.
Председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат ранее попросил помощи в решении вооруженного конфликта в Йемене у российского лидера Владимира Путина. Махли аль-Машат направил президенту России письмо. В нем он рассказал об агрессии, которая направлена против Йемена и военной эскалации со стороны союза нескольких стран под руководством Саудовской Аравии.
Ситуация в Йемене накалилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. В июне арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из города, вопреки предупреждениям ООН.
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