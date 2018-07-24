Хуситы попросили Россию остановить войну в Йемене

24 июля, 10:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат попросил помощи в решении вооруженного конфликта в Йемене у российского лидера Владимира Путина. Об этом передает РИА Новости.
Махли аль-Машат направил президенту России письмо. В нем он рассказал об агрессии, которая направлена против Йемена и военной эскалации со стороны союза нескольких стран под руководством Саудовской Аравии.
Он также отметил, что США пытается с помощью развития военного конфликта распространить хаос в Йемене и регионе.
Помимо этого, лава высшего политсовета повстанцев-хуситов также отправил аналогичное послание президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Ранее в провинции Саада на севере Йемена разбился самолет арабской коалиции. По информации агентства Saba, авианосец сбили повстанцы.
Ситуация в Йемене накалилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. В июне арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из города, вопреки предупреждениям ООН. В свою очередь, Махди аль-Машат заявил, что эти действия – заговор против Йемена.
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