Хуситы попросили Россию остановить войну в Йемене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат попросил помощи в решении вооруженного конфликта в Йемене у российского лидера Владимира Путина. Об этом передает РИА Новости.

Махли аль-Машат направил президенту России письмо. В нем он рассказал об агрессии, которая направлена против Йемена и военной эскалации со стороны союза нескольких стран под руководством Саудовской Аравии.

Он также отметил, что США пытается с помощью развития военного конфликта распространить хаос в Йемене и регионе.

Помимо этого, лава высшего политсовета повстанцев-хуситов также отправил аналогичное послание президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее в провинции Саада на севере Йемена разбился самолет арабской коалиции. По информации агентства Saba, авианосец сбили повстанцы.

Ситуация в Йемене накалилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. В июне арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из города, вопреки предупреждениям ООН. В свою очередь, Махди аль-Машат заявил, что эти действия – заговор против Йемена.