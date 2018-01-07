Самолет арабской коалиции потерпел крушение в Йемене

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Самолет арабской коалиции разбился в провинции Саада на севере Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов. Два его пилота остались живы, передает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, который ссылается на коалицию, крушение самолета было вызвано его технической неисправностью. Пилотам удалось спастись.

В агентстве Saba, подконтрольном хуситам, напротив, утверждают, что самолет арабской коалиции был сбит ПВО повстанцев.

Как отмечает РИА Новости, провинция Саада расположена на границе с Саудовской Аравией. Эту территорию считают оплотом хуситов, из-за чего она постоянно подвергается ударам со стороны ВВС арабской коалиции.

С 2014 года в Йеменене прекращается военный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Военную поддержку президенту с 2015 года также оказывает арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.