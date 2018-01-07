Самолет арабской коалиции потерпел крушение в Йемене

7 января, 22:27
Фото: AP/Hassan Ammar
Самолет арабской коалиции разбился в провинции Саада на севере Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов. Два его пилота остались живы, передает телеканал "Аль-Арабия".
По данным телеканала, который ссылается на коалицию, крушение самолета было вызвано его технической неисправностью. Пилотам удалось спастись.
В агентстве Saba, подконтрольном хуситам, напротив, утверждают, что самолет арабской коалиции был сбит ПВО повстанцев.
Как отмечает РИА Новости, провинция Саада расположена на границе с Саудовской Аравией. Эту территорию считают оплотом хуситов, из-за чего она постоянно подвергается ударам со стороны ВВС арабской коалиции.
С 2014 года в Йеменене прекращается военный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Военную поддержку президенту с 2015 года также оказывает арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.
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