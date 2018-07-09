Число жертв из-за ливней в Японии возросло до 88 человек

Фото: AP/Haruka Nuga

Во время ливневых дождей в западной Японии погибли как минимум 88 человек. Еще 58 человек числятся пропавшими без вести, сообщает "Российская газета".

Четыре местных жителя находятся в критическом состоянии. К спасению людей привлекли военных и пожарных, также задействованы вертолеты, лодки и другая техника.

Рекордное количество осадков в Японии привело к разливам рек, затоплению населенных пунктов, а также к серьезным оползням. Наибольший ущерб от стихии понесла префектура Хиросима. Также пострадали префектуры Эхимэ, Окаяма, Ямагути, Киото, Фукуока и Кагосима.

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами и колоссальными разрушениями в стране.

Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто остался без крова и потерял во время бедствия своих родных.