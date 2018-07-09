Пострадавшим от наезда таксиста на Ильинке пешеходам начали возмещать ущерб

9 июля, 13:50
Фото: Агентство Москва/Стадник Игорь
Таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек, въехавший в группу пешеходов в центре Москвы, частично начал возмещать пострадавшим ущерб, сообщает ТАСС.
Как рассказал адвокат обвиняемого Павел Березин, выплачивать деньги потерпевшим таксисту помогают общественные организации и люди, которым это не безразлично. "У него бедная семья, сам возместить ущерб он не в состоянии", – пояснил адвокат.
Ранее Таганский районный суд арестовал на два месяца Анарбека уулу Чынгыза, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
16 июня на улице Ильинка водитель такси наехал на дорожный знак, в результате чего травмы получили несколько человек. Пострадавших госпитализировали.
Во время допроса водитель 1990-го года рождения, имеющий киргизские водительские права, заявил, что не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: