Пострадавшим от наезда таксиста на Ильинке пешеходам начали возмещать ущерб

Фото: Агентство Москва/Стадник Игорь

Таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек, въехавший в группу пешеходов в центре Москвы, частично начал возмещать пострадавшим ущерб, сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат обвиняемого Павел Березин, выплачивать деньги потерпевшим таксисту помогают общественные организации и люди, которым это не безразлично. "У него бедная семья, сам возместить ущерб он не в состоянии", – пояснил адвокат.

Ранее Таганский районный суд арестовал на два месяца Анарбека уулу Чынгыза, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

16 июня на улице Ильинка водитель такси наехал на дорожный знак, в результате чего травмы получили несколько человек. Пострадавших госпитализировали.

Во время допроса водитель 1990-го года рождения, имеющий киргизские водительские права, заявил, что не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза.