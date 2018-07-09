Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой на западе Японии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами и колоссальными разрушениями, которые причинили наводнения и оползни в западных районах страны. Слова скорби японскому правительству Владимир Путин направил в телеграмме, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто остался без крова и потерял во время бедствия своих родных.

"Владимир Путин также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – сообщили в пресс-службе Кремля.

Ливневые дожди и оползни на западе Японии унесли жизни более сотни человек. Более восьмидесяти человек числятся пропавшими без вести.

Японские спасатели и военные продолжают операции по поиску людей. Обильные дожди стали результатом воздействия тайфуна "Прапирун" над Японским морем.