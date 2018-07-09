Проливные дожди в Японии унесли уже более 100 жизней

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Более 100 человек погибли и около 60 человек считаются пропавшими без вести в Японии из-за проливных дождей. Оползни разрушили множество дорог. Крупные заводы были вынуждены прекратить работу из-за затопления, сообщает "МИР 24".

Спасатели и военные участвуют в операции по поиску людей.

Власти призывают жителей почти 20 префектур западной части страны покинуть эту территорию. Местным жителям рекомендуют эвакуироваться, это уже сделали порядка 30 тысяч человек, которых разместили в специальных центрах.

Сильные дожди в Японию принес тайфун с Тихого океана. Ливни начались 6 июля.