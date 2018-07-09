Проливные дожди в Японии унесли уже более 100 жизней

9 июля, 11:42
Фото: ТАСС/Zuma/Ma Ping
Более 100 человек погибли и около 60 человек считаются пропавшими без вести в Японии из-за проливных дождей. Оползни разрушили множество дорог. Крупные заводы были вынуждены прекратить работу из-за затопления, сообщает "МИР 24".
Спасатели и военные участвуют в операции по поиску людей.
Власти призывают жителей почти 20 префектур западной части страны покинуть эту территорию. Местным жителям рекомендуют эвакуироваться, это уже сделали порядка 30 тысяч человек, которых разместили в специальных центрах.
Сильные дожди в Японию принес тайфун с Тихого океана. Ливни начались 6 июля.
В Японии из-за сильных дождей погибли 100 человек
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: