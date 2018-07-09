В Москве неизвестный избил депутата Госдумы от ЛДПР

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Депутата Госдумы от ЛДПР, главу комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева избили на севере Москвы вечером 8 июля.

Жигарев написал заявление в полицию, в котором сообщил, что его избил неизвестный в Хорошевском районе столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жигарев находился в автомобиле вместе со своей знакомой на улице Полины Осипенко. Неизвестный подошел к автомобилю, открыл дверь, ударил несколько раз депутата по лицу, после чего вытащил его из машины и продолжил избивать. После этого преступник скрылся.

Депутат попал в больницу с сотрясением головного мозга, гематомами, ссадинами и ушибами по всему телу, подозрением на перелом челюсти.