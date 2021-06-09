Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ростовской области

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Уютного в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"В 20:58 мск поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района", – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что пострадал пилот. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

На место инцидента выехали специалисты для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Тюменской области две женщины получили травмы в результате жесткой посадки самолета Ан-2. Всего на борту находились семь человек. Уточнялось, что лайнер принадлежал авиакомпании Utair.

