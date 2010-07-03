Кровля торгового центра загорелась в городе Щекино

Фото: vk.com/Тула

В городе Щекино Тульской области произошел пожар на крыше торгового центра "Фатай". Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в здании на улице Энергетиков. На первом этаженаходится магазин "Светофор", кафе, тренажерный зал. На месте работают пожарные.

Эвакуированы 20 человек. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что на крыше велись ремонтные работы.