Четыре человека пострадали в результате стрельбы в израильском Рахате

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Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в израильском Рахате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Полиция Израиля получила сообщение о стрельбе в кальянной в Рахате. По данным медицинских источников, в больницу Сорока были эвакуированы четыре человека с ранениями средней степени тяжести и один человек с тяжелыми ранениями", – отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, прибывшие на место ЧП полицейские были закиданы местными жителями камнями.

Ранее в Тель-Авиве ликвидировали террориста, который открыл огонь по людям. Стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива. В результате нападения погибли 2 человека, еще 12 получили ранения.