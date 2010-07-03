В Саратове нашли выброшенные медицинские карты

Фото: СК РФ по Саратовской области

В Саратове Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения на улице медицинских карт пациентов лечебного учреждения, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Следователям предстоит выяснить, как медицинские карты пациентов, содержащие личные сведения, оказались в открытом доступе.

Карты обнаружили местные жители во дворе и помещениях двух аварийных домов. Вместе с картами были найдены медицинские отходы.

Это уже не первый подобный случай в регионе. Ранее в городе Маркс на улице также нашли выброшенные медицинские карты. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.