Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель иномарки сбил женщину с коляской в Восточном Дегунино.

"На улице Дубнинская в районе дома 15 автомобиль Kia совершил наезд на маму с коляской. В настоящее время их осматривает скорая", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, ребенка госпитализировали. По словам собеседника агентства, авария произошла на пешеходном переходе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту случившегося.

В конце декабря 2017 года иномарка сбила пятилетнего ребенка в Останкинском районе на северо-востоке столицы. Авария произошла на Мурманском проезде возле дома номер восемь примерно в 9:00. Водитель Volkswagen наехал на мальчика, в результате чего юный пешеход получил незначительные травмы. В управлении ГИБДД по столице отметили, что нарушитель остался на месте ДТП.