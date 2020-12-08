СК раскрыл хищение 180 млн руб при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге

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Следственный комитет РФ выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По версии следствия, за установку оборудования систем видеонаблюдения на стадионе отвечал субподрядчик ООО "Группа компаний Охрана". Его учредитель Алексей Кобыща находится в розыске.

"Злоумышленники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников. В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже", – приводит РИА Новости слова Бастрыкина.

Председатель СК отметил, что в хищении также обвиняются Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Все они ознакомляются с материалами уголовного дела.

Стадион начали строить в 2007 году для футбольного клуба "Зенит". Объект открыли в 2017 году к чемпионату мира по футболу. Строительство стадиона отмечено еще несколькими уголовными делами.

Ранее сотрудники полиции задержали директора открытого акционерного общества по подозрению в хищении 600 миллионов рублей у департамента имущества Москвы.

В 2011 году директор ОАО, основным акционером которого являлся департамент имущества Москвы, привел организацию к фиктивной задолженности и банкротству. После этого он продал по заниженной стоимости акции аффилированной фирме.

