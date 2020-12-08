Девять автомобилей столкнулись на трассе в Нижегородской области

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В Нижегородской области на трассе М-7 Волга произошло ДТП с участием девяти автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием порядка девяти автомобилей в Богородском муниципальном округе на подъезде к федеральной автодороге М-7 поступила во вторник в 07:08", – говорится в сообщении.

По данным регионального управления МВД, в аварии пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

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