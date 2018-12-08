Машина скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на востоке Москвы, сообщает телеканал Москва 24.

Авария произошла на пересечении 13-й Парковой улицы и Сиреневого бульвара. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек.

"По адресу Сиреневый бульвар, 47 столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи, ранены два фельдшера и пациент, которого они перевозили", – пояснили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

На месте работают полицейские, причины аварии уточняются.