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Происшествия

08 декабря 2018, 21:29

Туристы "Жемчужной реки" вылетели из Китая в Челябинск

происшествия транспорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Авиакомпания "ИрАэро", которая ранее приостановила полеты в Китай из-за долгов туроператора "Жемчужная река", отправила самолет с туристами из Хайкоу в Челябинск, сообщил ТАСС генеральный директор авиакомпании Юрий Лапин.

"Сейчас вывезли челябинских пассажиров из Хайкоу, на этом мы программу приостанавливаем. В настоящее время самолет летит в Челябинск", – сообщил Лапин.

Ранее компания заявила о приостановке программы полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозки туристов "Жемчужной реки" в ряд российских городов. Пассажиры авиарейса Челябинск - Хайкоу были до 12:00 мск субботы размещены авиакомпанией в гостинице Челябинска.

Компания рекомендовала находящимся в Хайкоу и Санье туристам, планирующим в скором времени возвращение домой, взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации "Турпомощь".

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