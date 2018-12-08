Туристы "Жемчужной реки" вылетели из Китая в Челябинск

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Авиакомпания "ИрАэро", которая ранее приостановила полеты в Китай из-за долгов туроператора "Жемчужная река", отправила самолет с туристами из Хайкоу в Челябинск, сообщил ТАСС генеральный директор авиакомпании Юрий Лапин.

"Сейчас вывезли челябинских пассажиров из Хайкоу, на этом мы программу приостанавливаем. В настоящее время самолет летит в Челябинск", – сообщил Лапин.

Ранее компания заявила о приостановке программы полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозки туристов "Жемчужной реки" в ряд российских городов. Пассажиры авиарейса Челябинск - Хайкоу были до 12:00 мск субботы размещены авиакомпанией в гостинице Челябинска.

Компания рекомендовала находящимся в Хайкоу и Санье туристам, планирующим в скором времени возвращение домой, взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации "Турпомощь".