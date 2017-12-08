8 декабря, 11:41
Фото:ТАСС/Руслан Шамуков
Испанская полиция арестовала пятерых болельщиков "Зенита" перед началом матча Лиги Европы с "Реал Сосьедадом".
Как сообщает "Газета.ру", трое болельщиков санкт-петербургской команды были ранены. Инцидент произошел на площади Феррериас рядом со стадионом.
Питерский "Зенит" обыграл на выезде испанский "Реал Сосьедад" со счетом 3:1. Обе команды заранее обеспечили себе место в плей-офф. В матче решался вопрос о том, кто будет лидером в группе.
В 1/16 финала Лиги Европы нашу страну будут представлять четыре клуба. Следующих своих соперников наши команды узнают уже через три дня. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне 11 декабря.
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