Жительницу Москвы задержали за ложное сообщение о бомбе

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Столичные полицейские задержали женщину за сообщение о "минировании" двух жилых домов на северо-востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя столичного главка МВД.

Утром 7 декабря жительница одного из этих домов рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная и сообщила об угрозе взрыва на улице Палехская, дом 5, корпус 1 и корпус 2. Специалисты обследовали дома и не обнаружили там взрывчатых веществ.

Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемую в ее квартире на Каширском шоссе. Против нее возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.