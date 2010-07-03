Бывшего полковника армии Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

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Прокуратура Зальцбурга предъявила в Земельный суд официальное обвинение в отношении задержанного в ноябре 2018 года полковника австрийской армии в отставке. Он обвиняется в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую прокуратуру.

"Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы "Главное разведывательное управление" (ГРУ, теперь ГУ) в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов", – сказано в заявлении прокуратуры.

В июле этого года Австрия объявила в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева, которого назвали шпионом и обвинили в работе на ГРУ. Подозреваемый родился 6 декабря 1954 года в Москве. Сообщалось также, что ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга.

Мужчину подозревают "в разглашении государственных секретов". Источники издания Heute связывают Зайцева с уголовным делом в отношении полковника австрийской армии и подозревают его в том, что с 1992 по 2018 годы он имел связи с российской разведкой.

