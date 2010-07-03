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Происшествия

13:12

Взрыв произошел на шахте в Германии

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Не менее 30 человек остались в шахте после взрыва на выработке в Германии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел утром 8 ноября в коммуне Тойченталь федеральной земли Саксония-Анхальт. В момент хлопка на территории находились 38 человек.

По сведениям полиции, есть информация о двух людях, пострадавших при взрыве. Они доставлены в больницу. Правоохранители также сообщили, что те рабочие, которые остались в шахте, находятся в безопасной зоне.

Причина взрыва пока не установлена, на месте работают спасатели.

В начале сентября произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского в Донецке.

Летом СМИ сообщали о приостановке работы подъемника шахты в Кузбассе в связи с гибелью двух рабочих. Как сообщили в ФССП по региону, персонал не был обучен управлять подъемником.

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