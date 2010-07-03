Шотландец заснул в такси и проснулся на другом конце страны

Фото: ТАСС/Bai Xuefei/Zuma

Житель Эдинбурга Джозеф Ферджи заснул в Uber после вечеринки в клубе и случайно уехал на другой конец Шотландии. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Мужчина сел в такси в 5:14 утра, чтобы проехать три километра до своего дома в Лейте. Эта поездка обычно занимает у него примерно 15 минут. Около 8:30 утра таксист разбудил Ферджи и высадил из машины. Счет за поездку составил 400 фунтов (32 тысячи рублей).

Пассажир, выйдя из такси, обнаружил, что находится в незнакомом месте. Ему удалось понять, где он, только после того, как он опубликовал просьбу о помощи в Snapchat.

Пользователи объяснили ему, что Ферджи проехал 180 километров по трассе A702 в город Керкубри, округ Дамфрис-энд-Галловей.

В итоге мужчине потребовалось семь часов и несколько пересадок на общественном транспорте, чтобы вернуться в Эдинбург.

В ноябре прошлого года пилот, выполнявший чартерный рейс между австралийскими островами, заснул за штурвалом и посадил самолет в 46 километрах от нужного места. Пассажиры не пострадали.

