Трое взрослых и подросток пострадали в аварии в ТиНАО

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Четыре человека пострадали в ДТП на 32-м километре Киевского шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".
По предварительным данным, столкнулись поливомоечная машина КамАЗ, а также автомобили Hyundai, Suzuki, Lexus и ВАЗ. Травмы получили трое взрослых и 15-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали.
На месте аварии работают оперативные службы. Причины случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что троллейбус наехал на пешехода на улице Мартеновской в столичном районе Новогиреево.