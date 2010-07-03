Трое взрослых и подросток пострадали в аварии в ТиНАО

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Четыре человека пострадали в ДТП на 32-м километре Киевского шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, столкнулись поливомоечная машина КамАЗ, а также автомобили Hyundai, Suzuki, Lexus и ВАЗ. Травмы получили трое взрослых и 15-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали.

На месте аварии работают оперативные службы. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что троллейбус наехал на пешехода на улице Мартеновской в столичном районе Новогиреево.