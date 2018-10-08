Телеведущую Викторию Маринову убили в Болгарии

Фото: twitter.com/lilyslynch

Телеведущая болгарского телеканала TVN Виктория Маринова была убита в городе Русе, сообщает издание The Telegraph.

По информации МВД Болгарии, тело 30-летней журналистки было обнаружено в субботу, 6 октября, в городском парке.

Сообщается, что молодую женщину сильно ударили по голове, изнасиловали и задушили. Мобильный телефон Мариновой, ключи от автомобиля и часть одежды пропали.

Следствие рассматривает версию умышленного убийства, связанного с работой журналистки.

Отмечается, что одним из последних проектов Мариновой была программа "Детектор". Собирая материал для нее, девушка работала вместе с журналистами, которые расследовали предполагаемые махинации с фондами ЕС​. Бытовые версии убийства также не исключены.