Телеведущую Викторию Маринову убили в Болгарии

08 октября 2018, 05:23
Фото: twitter.com/lilyslynch
Телеведущая болгарского телеканала TVN Виктория Маринова была убита в городе Русе, сообщает издание The Telegraph.
По информации МВД Болгарии, тело 30-летней журналистки было обнаружено в субботу, 6 октября, в городском парке.
Сообщается, что молодую женщину сильно ударили по голове, изнасиловали и задушили. Мобильный телефон Мариновой, ключи от автомобиля и часть одежды пропали.
Следствие рассматривает версию умышленного убийства, связанного с работой журналистки.
Отмечается, что одним из последних проектов Мариновой была программа "Детектор". Собирая материал для нее, девушка работала вместе с журналистами, которые расследовали предполагаемые махинации с фондами ЕС. Бытовые версии убийства также не исключены.
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