В Туве отстранили министра лесного хозяйства и главу Авиалесоохраны из-за ДТП

Фото: vk.com/police17

Пять человек погибли при столкновении двух машин на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве в ночь на пятницу, 8 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по республике.

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что одним из участников ДТП в Улуг-Хемском районе стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ "Авиалесоохрана". Согласно предварительным данным полиции, водитель служебной машины был пьян, предельный уровень превышен почти в пять раз.

В связи с этим глава региона решил освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны. Он также создал правительственную комиссию, которая приступила к служебным проверкам в подведомственных учреждениях.

Он добавил, что в результате столкновения "ГАЗ" и Honda травмы получили еще два человека. Он поручил социальному блоку правительства организовать всю необходимую поддержку.

"Улуг-хемцы готовились сегодня отпраздновать 135-летие основания Шагаан-Арыга и 100-летие образования своего района. Оперативно принято решение о переносе юбилейных мероприятий на следующую неделю", – написал Ховалыг в своем телеграм-канале.

По его данным, в аварии погибла семья из Дзун-Хемчика. Мать работала учительницей родного языка в Элдиг-Хемской школе, а отец – подсобным рабочим. Их сын был студентом. В автомобиле также находились бабушка и тетя. Старший сын выжил, сейчас его госпитализировали, уточнил глава республики. Младший сын находился дома, с ним работают психологи.

Социальный блок совместно с администрацией Дзун-Хемчика приступили к оказанию помощи по организации похорон, оформлении документов и выделении финансов, заключил он.

Сутками ранее на 60-м километре автотрассы "Скандинавия" фура врезалась в легковой автомобиль, который сопровождал группу молодых велосипедисток. Машину откинуло прямо в колонну, в результате чего две девочки погибли. Было возбуждено уголовное дело.

Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области