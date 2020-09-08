Спасатели нашли пропавших в Бурятии туристов из Москвы

05:26
Фото: МЧС РФ
В горах Бурятии в результате поисковой операции нашли туристов из Москвы, сообщили в МЧС по региону.
К спасателям обратилась жительница столицы с информацией о том, что ее муж вместе с другом не вышел на связь во время прохождения маршрута по реке Китой Окинского района.
По данным других туристов, которые также были на маршруте, у пропавших сломался катамаран и, возможно, они отправились обратно пешком. На поиски был направлен вертолет Ми-8.
В результате спасатели нашли потерявшихся мужчин в удовлетворительном состоянии и доставили в Иркутск. Поиски осложнил тот факт, что туристы не сообщили о своем маршруте.
Ранее 11 туристов из Твери заблудились в горах в Краснодарском крае. Спасатели нашли группу и эвакуировали на вертолете.
Пропавшая в горах Сочи группа из 11 горнолыжников эвакуирована
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