Четыре сотрудника правоохранительных органов погибли в горах Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Четыре сотрудника правоохранительных органов погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Они сорвались на высоте 4,5 тысячи метров, сообщил информированный источник.

"Четверо восходивших в горы в связке мужчин сорвались с высоты 4,5 тысячи метров на леднике Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина", – цитирует собеседника "Интерфакс". Отмечается, что выжить удалось пребывавшему с мужчинами инструктору.

По данным ТАСС, жертвами инцидента стали сотрудники Росгвардии.

Тела погибших планируют спустить на высоту, доступную для воздушной эвакуации. В четверг, 9 августа, их заберут спецборты экстренных служб.