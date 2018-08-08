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Происшествия

8 августа, 14:03

Сын путешественника Конюхова заявил об отсутствии своего отца в баре с Насери

происшествия общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Известный священник-путешественник Федор Конюхов не был в баре с французским актером Сами Насери, заявил сын путешественника Оскар, передает РИА Новости.

По его словам, Федор Конюхов с 1 августа находится на Алтае, где совершает восхождение на гору Белуха.

Он отметил, что фотографии, которые опубликовал в соцсети Насери, были сделаны 30 или 31 июля в доме-мастерской Федора Конюхова.

Ранее сообщалось, что Сами Насери, избитого в московском баре, успешно прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. В больнице рассказали, что Насери сам пожелал оперироваться в России.

По данным полиции, конфликт, в результате которого 57-летний Насери получил сильный удар по лицу, произошел в ночь на 5 августа в центре Москвы. Актер был со своим братом в баре на Тверской улице, когда между французами и неизвестным вспыхнула ссора.

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