Сын путешественника Конюхова заявил об отсутствии своего отца в баре с Насери

8 августа, 14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Известный священник-путешественник Федор Конюхов не был в баре с французским актером Сами Насери, заявил сын путешественника Оскар, передает РИА Новости.
По его словам, Федор Конюхов с 1 августа находится на Алтае, где совершает восхождение на гору Белуха.
Он отметил, что фотографии, которые опубликовал в соцсети Насери, были сделаны 30 или 31 июля в доме-мастерской Федора Конюхова.
Ранее сообщалось, что Сами Насери, избитого в московском баре, успешно прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. В больнице рассказали, что Насери сам пожелал оперироваться в России.
По данным полиции, конфликт, в результате которого 57-летний Насери получил сильный удар по лицу, произошел в ночь на 5 августа в центре Москвы. Актер был со своим братом в баре на Тверской улице, когда между французами и неизвестным вспыхнула ссора.
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