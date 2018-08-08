Пушков прокомментировал запуск боевой ракеты над Эстонией

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Инцидент с ошибочным пуском боевой ракеты ВВС Испании в небе над Эстонией прокомментировал глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что теперь прибалтийской стране нужно следить не за воздушными силами России, а за самолетами НАТО, передает "Газета.ру".

"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят", – отметил Пушков.

Ранее стало известно, что самолет ВВС Испании Eurofighter, базирующийся в Эстонии, случайно выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM во время полета. Инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.