Пушков прокомментировал запуск боевой ракеты над Эстонией

8 августа, 11:20
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Инцидент с ошибочным пуском боевой ракеты ВВС Испании в небе над Эстонией прокомментировал глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что теперь прибалтийской стране нужно следить не за воздушными силами России, а за самолетами НАТО, передает "Газета.ру".
"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят", – отметил Пушков.
Ранее стало известно, что самолет ВВС Испании Eurofighter, базирующийся в Эстонии, случайно выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM во время полета. Инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.
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