Медики рассказали о состоянии Сами Насери

8 августа, 09:52
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Французский актер Сами Насери, которого избили в одном из столичным баров, чувствует себя хорошо после операции, сообщил главный специалист-офтальмолог Минздрава Владимир Нероев.
Врач рассказал, что операция, которую провели в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, прошла успешно. Сейчас актер находится под наблюдением врачей.
Теперь Насери предстоит пройти период реабилитации глаза, передает РИА Новости.
По данным полиции, конфликт произошел в ночь на 5 августа в баре в центре Москвы. Между французом и неизвестным мужчиной вспыхнула ссора. После драки Насери доставили в больницу.
Насери уже почти год практически живет в России. Актер принимает участие в создании французской картины "Краб", которую на территории России снимет его брат – Биби Насери.
Наибольшую известность актер получил по главной роли в фильмах "Такси".
Рубрика "Москва и мир": борьба с террористами и получил в глаз
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