Медики рассказали о состоянии Сами Насери

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Французский актер Сами Насери, которого избили в одном из столичным баров, чувствует себя хорошо после операции, сообщил главный специалист-офтальмолог Минздрава Владимир Нероев.

Врач рассказал, что операция, которую провели в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, прошла успешно. Сейчас актер находится под наблюдением врачей.

Теперь Насери предстоит пройти период реабилитации глаза, передает РИА Новости.

По данным полиции, конфликт произошел в ночь на 5 августа в баре в центре Москвы. Между французом и неизвестным мужчиной вспыхнула ссора. После драки Насери доставили в больницу.

Насери уже почти год практически живет в России. Актер принимает участие в создании французской картины "Краб", которую на территории России снимет его брат – Биби Насери.

Наибольшую известность актер получил по главной роли в фильмах "Такси".