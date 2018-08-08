Против директора ЦИТО им. Приорова возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

8 августа, 09:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против директора Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Приорова (ЦИТО), академика РАН и РАМН, профессора Сергея Миронова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, основанием для подозрений Миронова стал материал проверки, выделенный из ранее возбужденного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении денег, которые выделили на строительство комплекса вспомогательных зданий медцентра.
Согласно предварительному расследованию, Миронов заключил государственный контракт с директором "Версо-Монолит" на строительство комплекса вспомогательных зданий и сооружений ЦИТО, расположенного на улице Приорова.
Стоимость работ определили в 199 миллионов рублей, однако позже стоимость снизили до 140 миллионов.
"Достоверно зная, что работы по строительству не закончены, он подписал акты приемки выполненных работ и прочие документы, после чего на счет ООО "Версо-Монолит" перечислили бюджетные деньги в размере полного финансирования контракта за 2014, 2015 годы", – сказал собеседник агентства.
Как отмечается, Миронов нарушил интересы государства, так как условия контракта не были выполнены полностью. Ущерб оценили почти в 8 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблениях в фонде "Справедливая помощь Доктора Лизы" почти на 1,8 миллиона рублей. По данным следователей СК, злоупотребления были связаны с заключением контракта с двумя юристами.
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