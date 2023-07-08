Более 20 человек погибли в результате нападения в Буркина-Фасо – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ASSANE OUEDRAOGO

20 ополченцев и двое мирных граждан скончались при нападении предполагаемых джихадистов на севере и на западе Буркина-Фасо. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источники.

Первое нападение случилось в провинции Наментенга на севере Буркина-Фасо.

"Деревня Когсаблого днем в пятницу подверглась нападению со стороны террористических группировок. В результате погибли 16 членов формирований Добровольцы за защиту родины (VDP)", – заявил источник в органах безопасности.

Местный житель подтвердил факт нападения. Он также рассказал, что погибли также по меньшей мере два гражданина, еще двое получили травмы.

Второе нападение случилось накануне в провинции Уэ. По словам другого источника, четверо VDP из деревни Киебани погибли.

Ранее сообщалось, что ФСБ России разгромила в Крыму ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. По местам жительства у злоумышленников изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.