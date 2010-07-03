В КБР 15 сотрудников полиции обвинили в должностных преступлениях

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15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарской Республике предъявлено обвинение в должностных преступлениях. Один из них объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Обвинения предъявлены по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "Получение взятки организованной группы в особо крупном размере".

В числе обвиняемых – руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по КБР и ряда отделов полиции. Руководил преступным сообществом замначальника республиканского управления ГИБДД.

Следствие считает, что фигуранты дела получили взятки на сумму не менее 42 миллионов рублей.

Ранее начальника отдела МВД по Басманному району столицы Сергея Васильева уволили по результатам служебной проверки. Это связано с делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова.