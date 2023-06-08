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17:32

Происшествия

В Центральной России с начала года задержали 20 человек за террористические преступления

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Петров

С начала 2023 года Росгвардия задержала 20 человек в Центральной России по подозрению в совершении террористических преступлений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа органа.

"Подразделениями ОМОН и СОБР территориальных органов Центрального округа Росгвардии выполнено почти 20 тысяч задач, задержаны более 3 тысяч нарушителей, в том числе 20 человек по подозрению в совершении преступлений террористической направленности", – сказано в сообщении.

В мае ФСБ задержала в Геленджике сторонника украинских националистов, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов. Россиянин 1981 года рождения планировал подорвать самодельное взрывное устройство. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что в Энергодаре предотвратили теракт. По предварительным данным, он готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ.

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