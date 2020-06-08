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Происшествия

15:40

Мойщики в Москве угнали и разбили машину клиентки

происшествия авто

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Агентство "Москва"

Полицейские в столице задержали сотрудников мойки машин, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Правоохранительные органы отработали обращение 33-летней приезжей. Она заявила, что оставила машину на мойке на Волжском бульваре, а на следующий день заметила на ней значительные повреждения.

"Установлено, что задержанные, воспользовавшись отсутствием заявительницы, взяли ее автомобиль для поездки в магазин. Однако по дороге они врезались в ограждение, нанеся иномарке значительные механические повреждения", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По факту произошедшего задержаны 24-летний и 31-летний мойщики. Они находятся под подпиской о невыезде.

Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей. В отношении мужчин возбуждены два уголовных дела об угоне.

Ранее в Зеленограде задержали женщину, подозреваемую в угоне автомобиля такси. При этом за руль она села в состоянии алкогольного опьянения, после чего попала в аварию.

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