Тело полицейского с огнестрельным ранением обнаружили на северо-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В отделе полиции на северо-западе Москвы обнаружили тело дознователя с огнестрельным ранением, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В отделе полиции по району Гольяново сегодня было обнаружено тело дознавателя, старшего лейтенанта полиции с огнестрельным ранением из табельного пистолета", – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что по предварительной версии, это был суицид.

По факту произошедшего проводят проверку.