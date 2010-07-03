Застреленный при задержании в Москве гражданин Узбекистана находился в розыске

В МИД Узбекистана отреагировали на информацию, что полицейский в Москве застрелил задержанного, который во время допроса в ОВД "Коптево" попытался сбежать с табельным оружием его коллеги, выпрыгнув из окна.
На сайте внешнеполитического ведомства указано, что погибший – гражданин Узбекистана, находящийся "в международном розыске по запросу узбекской стороны".
Мужчина был задержан ночью 7 июня в Соболевском проезде. В нетрезвом состоянии он сел за руль автомобиля Volkswagen и грубо нарушил ПДД. Каких-либо документов, подтверждающих личность, у него при себе не было. Его доставили в ОВД. Во время допроса задержанный взял табельное оружие одного из сотрудников и выпрыгнул с ним из окна на первом этаже. Другой полицейский выстрелил в мужчину, из-за чего тот в итоге умер.
В МВД проводится проверка. "Консульский отдел посольства взял ситуацию на контроль", – добавили в МИД Узбекистана.
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