Пожар в колонии в Свердловской области ликвидирован

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В Свердловской области ликвидировали крупный пожар на территории исправительной колонии № 8 ГУФСИН России, которая расположена в 542 километрах от регионального центра. Огнем было охвачено три тысячи квадратных метров.

В пресс-службе управления ФСИН "Интерфаксу" сообщили, что причиной пожара мог стать природный фактор. "Сухая ветреная погода могла способствовать возгоранию", – рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на территории колонии в поселке Гари утром в субботу, 8 июня. Загорелись два ангара цеха деревообработки.

Заключенные были эвакуированы. "На данный момент заключенные находятся в безопасном месте на территории колонии. Решение об их переводе в другие исправительные учреждения будет приниматься при необходимости", – рассказал журналистам представитель ФСИН. На данный момент колония переведена в усиленный режим работы.

