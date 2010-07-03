Пожар в колонии в Свердловской области ликвидирован

В Свердловской области ликвидировали крупный пожар на территории исправительной колонии № 8 ГУФСИН России, которая расположена в 542 километрах от регионального центра. Огнем было охвачено три тысячи квадратных метров.
В пресс-службе управления ФСИН "Интерфаксу" сообщили, что причиной пожара мог стать природный фактор. "Сухая ветреная погода могла способствовать возгоранию", – рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел на территории колонии в поселке Гари утром в субботу, 8 июня. Загорелись два ангара цеха деревообработки.
Заключенные были эвакуированы. "На данный момент заключенные находятся в безопасном месте на территории колонии. Решение об их переводе в другие исправительные учреждения будет приниматься при необходимости", – рассказал журналистам представитель ФСИН. На данный момент колония переведена в усиленный режим работы.
Пожар вспыхнул в колонии строгого режима в Свердловской области
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