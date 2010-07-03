Электрички Горьковского направления МЖД задерживаются из-за гибели пешехода

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Несколько электричек Горьковского направления МЖД задерживаются из-за гибели пешехода. ЧП произошло на перегоне Железнодорожная – Реутово, сообщает пресс-служба магистрали.

В сообщении сказано, что МЖД делает все, чтобы сократить опоздания поездов.

Отмечается, что пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге. Машинист пытался сигналить ему и применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния избежать смертельного наезда не удалось.

"Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы. После незапланированной стоянки поезд продолжил движение", – пояснили в МЖД, призвав пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

