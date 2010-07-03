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Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины из автомата Калашникова в Королеве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное в 2005 году по признакам преступления, предусмотренного по статье "Убийство". По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в ведомстве.

По данным ведомства, преступление было совершено 14 июня 2005 года. Неизвестный выстрелил в местного жителя 1965 года рождения из автомата Калашникова из-за ревности и личной неприязни. Отмечается, что тогда было принято решение приостановить расследование, поскольку не удалось оперативно раскрыть преступление.

В пресс-службе добавили, что для раскрытия всех фактов произошедшего криминалисты, следователи и оперативные сотрудники полиции проделали огромную работу. "В результате удалось установить и задержать мужчину, причастного к преступлению", – добавили в СК.