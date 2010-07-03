Неизвестный напал на студента РУДН на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный напал на студента Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе столицы. Молодого человека доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Нападение произошло у одного из жилых домов на улице Миклухо-Маклая. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что на улице Вавилова на пешеходном переходе избили 70-летнего пенсионера. Теперь из-за травм он не может ходить. На пожилого мужчину набросился водитель автомобиля за то, что тот махнул ему рукой.