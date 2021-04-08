В Москве задержали лжесотрудника ГИБДД, требовавшего взятку алкоголем

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Подростка, который прикинулся сотрудником ГИБДД и вымогал взятку алкоголем, задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, на парковке торгового центра в Южном Бутове к сидящему в машине студенту подошел гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы и заявил, что тот нарушил ПДД. Злоумышленник потребовал пять бутылок пива и бутылку коньяка взамен на освобождение от ответственности.

В назначенное время студент передал инспектору пакет с алкоголем, после чего попросил его предъявить служебное удостоверение, но получил отказ, сообщает РИА Новости.

Псевдоинспектор скрылся, а пострадавший только после произошедшего обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 17-летний житель Москвы. Теперь ему предстоит ответить за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов.

"Подросток поставлен на профилактический учет", – заключила Волк.

Ранее сообщалось о задержании в столице лжепрокурора. За сотрудника надзорного ведомства выдавал себя автомобилист, лишенный водительского удостоверения за нетрезвое вождение.