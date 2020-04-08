СК возбудил дело об избиении 81-летнего академика РАН в столичной аптеке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН Владислава Назарова в аптеке в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

Дело расследуется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Инцидент произошел 31 марта в аптеке на улице Плющихе. Мужчина 1954 года рождения в ходе конфликта ударил 81-летнего ученого. Пострадавшего госпитализировали.

Полиция опросила второго участника конфликта. В ближайшее время его доставят к следователю для проведения необходимых следственных действий.