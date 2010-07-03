Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено после сбоя

Москва 24

Движение трамваев на улице Авиационная в столичном районе Щукино восстановлено после сбоя. Об этом сообщается в микроблоге "Московского транспорта" в Twitter.



Движение трамваев по Авиационной улице восстановлено. Трамваи № 6, 15, 28, 30, 31 ходят привычными маршрутами. — Московский транспорт (@DtRoad) 8 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что по улице Авиационной нет движения трамваев по техническим причинам. Пассажиров предупредили, что трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31 ходят по измененным маршрутам.

8 апреля столичные власти сообщили о запуске на маршрутах депо имени Русакова трамваев нового поколения "Витязь-Москва". Первые из них выйдут на рейсы уже в течение месяца.