Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием скорой в Подольске

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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием скорой помощи в Подольске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на пересечении улиц Кирова и Клемента Готвальда. От удара легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась еще с одной машиной.

В результате ДТП водитель скорой помощи, два фельдшера и два пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Результаты медосвидетельствования показали, что 22-летний предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина арестован.

